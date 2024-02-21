Kayserispor - Ankaragücü maç biletleri satışa çıktı
Kayserispor ile Ankaragücü arasında Cumartesi günü oynanacak olan müsabakanın biletleri satışa çıktı.
Süper Ligin 27'nci haftasında Kayserispor’un Ankaragücü’nü konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Cumartesi günü oynanacak olan müsabakanın kale arkaları 38’er TL’den satılacak. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kayserispor’umuzun Süper Lig 2023-2024 Sezonu 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da MKE Ankaragücü ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından satışa sunuldu” açıklamasında bulundu. Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı;
Batı Balkon: 500 TL,
Batı Alt: 400 TL,
Doğu Alt 250 TL,
Doğu Üst: 200 TL,
Kuzey Üst: 38 TL,
Güney Üst: 38 TL,
Misafir 49 TL.