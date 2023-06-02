Kayserispor-Ankaragücü maçının hakemi açıklandı

 Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Yukatel Kayserispor-Ankaragücü maçının ve diğer müsabakaların hakemleri belli oldu. 

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  • 02.06.2023 20:58
  • Güncelleme: 02.06.2023 20:58
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Kayserispor-Ankaragücü maçının hakemi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Süper Ligin 37. Haftasında maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre yarın (3 Haziran 2023 – Cumartesi) Kayseri’de oynanacak Yukatel Kayserispor-Ankaragücü maçını Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını ise Murat Şener (1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Aylak (2. Yardımcı Hakem) ve Mert Güzenge (Dördüncü Hakem) yapacak. 

Yukatel Kayserispor-Ankaragücü maçı yarın (Cumartesi) RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak.  

Bu arada ligde şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray’ın Fenerbahçe ile oynayacağı derbi müsabakasını ise Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Haftanın diğer maçlarında düdük çalacak hakemler:
03.06.2023 19:00 Kasımpaşa – Beşiktaş: Volkan Bayarslan
03.06.2023 19:00 Trabzonspor – Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
03.06.2023 16:00 Konyaspor – Fatih Karagümrük: Yasin Kol
03.06.2023 19:00 Adana Demirspor – Başakşehir: Erkan Özdamar
03.06.2023 19:00 Ümraniyespor – Giresunspor: Zorbay Küçük
04.06.2023 19:00 Galatasaray-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

1ha

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