Kayserispor-Ankaragücü maçının hakemi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Süper Ligin 37. Haftasında maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre yarın (3 Haziran 2023 – Cumartesi) Kayseri’de oynanacak Yukatel Kayserispor-Ankaragücü maçını Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını ise Murat Şener (1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Aylak (2. Yardımcı Hakem) ve Mert Güzenge (Dördüncü Hakem) yapacak.

Yukatel Kayserispor-Ankaragücü maçı yarın (Cumartesi) RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak.

Bu arada ligde şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray’ın Fenerbahçe ile oynayacağı derbi müsabakasını ise Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Haftanın diğer maçlarında düdük çalacak hakemler:

03.06.2023 19:00 Kasımpaşa – Beşiktaş: Volkan Bayarslan

03.06.2023 19:00 Trabzonspor – Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

03.06.2023 16:00 Konyaspor – Fatih Karagümrük: Yasin Kol

03.06.2023 19:00 Adana Demirspor – Başakşehir: Erkan Özdamar

03.06.2023 19:00 Ümraniyespor – Giresunspor: Zorbay Küçük

04.06.2023 19:00 Galatasaray-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen