Kayserispor, Antalya'da toplandı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, lige verilen arada Antalya'da kamp çalışması yapacak. Sarı kırmızılı takımın kamp kadrosu da belli oldu.

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  • 02.12.2022 15:24
  • Güncelleme: 02.12.2022 17:03
Kayserispor, Antalya'da toplandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, lige verilen arada Antalya’da kamp çalışması yapacak. Sarı kırmızılı takımın kamp kadrosu da belli oldu.

Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arayı değerlendirmeye başlayan Yukatel Kayserispor, Antalya’da kamp çalışması yapacak. 1 hafta Kayseri’de çalıştıktan sonra ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek sarı kırmızılılar, bugün Antalya’da bir araya geldi.

Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde ilk idmanını gerçekleştirecek sarı kırmızılı takımın kamp kadrosunda 28 futbolcu yer alıyor. İran milli takım ile Dünya Kupası’na katılan Ali Karimi ile Majid Hosseini, teknik heyetin izini doğrultusunda önümüzdeki hafta çalışmalara katılacak.

Kayserispor’un kamp kadrosunda yer alan isimler ise şu şekilde:

Abdulkadir Taşdan, Cenk Gönen, Bilal Bayezit, Antühony Uzodimma, Arif Kocaman, Baran Ali Gezek, Bernard Mensah, Carlos Mane, Dimitrios Kolovetsios, Emrah Başsan, Ethem Balcı, Gökhan Sazdağı, Göstavo Campanharo, İlhan Parlak, Joseph Attamah, Lionel Carole, Mame Thiam, Mario Gavranovic, Mert Dinç, Miguel Cardoso, Mustafa Pektemek, Nurettin Korkmaz, OIivier Kemen, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Şamil Öztürk, Talha Sarıarslan ve Yaw Ackah.

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İHA

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