Kayserispor, Antalya deplasmanında farklı yenildi

Yukatel Kayserispor, deplasmanda Antalyaspor'a 4-0 mağlup oldu. 

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  • 12.03.2023 09:58
  • Güncelleme: 12.03.2023 09:58
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Kayserispor, Antalya deplasmanında farklı yenildi

Süper Ligin 25’inci haftasında Yukatel Kayserispor, Antalyaspor’a konuk oldu. Maç Kayserispor’un 4-0'lık farklı mağlubiyetiyle sonuçlandı. 

GOL... Karşılaşmanın 33’üncü dakikasında Wright attı. Güray’ın soldan kaleye paralel çevirdiği topa kimse dokunamadı ve arka direkte Bünyamin sağ çaprazdan şutunu attı. Ancak top direkten oyun alanına döndü. Penaltı noktasının hemen yanına seken topu önünde bulan Wright, gelişine sol ayak içiyle sol üst köşeye vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

GOL... Maçın 52’nci dakikasında Fredy farkı ikiye çıkardı. Wright soldan çizgiye indi ve rakibini geçerek topu çevirdi. Altıpas içerisinde Fredy, topa sol ayağıyla dokundu ve kaleciye de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

GOL... Mücadelenin 68’inci dakikasında Wright farkı 3’e çıkardı. Fredy’nin pasında Ndao sağda topla buluştu ve yaptığı ortada Wright, penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu yaptı ve topu yakın köşeye vurarak ağlarla buluştu: 3-0.

GOL… Maçın 90+7’inci dakikasında Bertuğ Antalyaspor’u 4-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve maç 4-0 Antalyaspor’un üstünlüğü ile sona erdi. 

3 puanı hanesine yazdıran Antalyaspor puanını 28'e yükseltirken Kayserispor 35 puanda kaldı.

MAÇIN KARNESİ

Stadyum: Corendon Airilines Park Antalya Stadı

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Mehmet Emin Tuğral

ANTALYASPOR: Helton, Bünyamin, Veysel, Emrecan, Güray, Fernando (Dk. 89 Nakajima, Cemali), Ufuk, Fredy (Dk. Erdal), Ndao, Larsson, Wright

YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Kemen (Dk. 78 Mensah, Ackah), Kolovetsios, Arif, Uzodimma, Campanharo, Karimi (Dk. 16 Ramazan), Cardoso (Dk. Gavranovic), Mane (Dk. 65 Emrah), Thiam

GOLLER: Dk. 33 Wright, Dk. 52 Fredy, Dk. 68 Wright, Dk. 90+7 Bertuğ (Antalyaspor)

SARI KART: Dk. 41 Fernando (Antalyaspor)

1ha

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