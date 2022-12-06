Kayserispor, Antalya kampının 5’inci günün tamamladı

Süper Lig’de 14’üncü günün tamamlanmasının ardından Dünya Kupası nedeniyle lige ara verilmişti. Lige verilen arada ilk etap çalışmalarını kulüp tesislerinde gerçekleştiren sarı kırmızılılar ikinci etap kampını Antalya’da gerçekleştiriyor. Kayserispor bugün kampta beşinci gününü tamamladı. Sarı kırmızılılar bugün ki idmanda kondisyon çalışması ve çift kale maç yaptı.