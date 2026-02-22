Kayserispor - Antalyaspor: 1-0
Kayserispor, Süper ligin 23. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyet hasretini sona erdirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
Dakika 69’da Kayserispor penaltıyı değerlendiremedi.. Penaltıda topun başına geçen Benes, sol ayağıyla kalenin sağ köşesine yerden şutunu çekti. Top, sağ kale direğinin yanından oyun alanı dışına çıktı.
GOL… Mücadelenin 90’ıncı dakikasında Talha attı, Kayserispor öne geçti... Makarov'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Talha altıpasın hemen üzerinden kafa vuruşunu yaptı. Sol kale direğine çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Selim Şenöz.
KAYSERİSPOR: Bilal- Denswill, Semih, Dorukhan (Dk. 57 Bennaser) Brenet, Carole (Dk. 29 Ramazan), Cardoso, Furkan S. (Dk 79 Talha), Benes, Mendes (Dk. 46 Chalov), Onughka (Dk. 46 Makarov)
ANTALYASPOR: Cuesta - Giannetti, Veysel S., Kenneth Paal, Hüseyin (Dk. 71 Bünyamin), Ceesay, Soner Dikmen, Dario Saric (Dk. 79 Abdulkadir) Nikola Storm (Dk. 71 Samet), Doğukan (Dk 79 Boli), Streek (Dk. 88 Bahadır)
GOL: Dk. 90 Talha (Kayserispor)
SARI KART: Dorukhan, Makarov, Talha, (Kayserispor), Ceesay (Antalyaspor)