Kayserispor - Antalyaspor: 3-1

Süper Lig’de 41 puanla 13’üncü sırada yer alan Kayserispor sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Kayserispor, Süper Ligin 35’inci haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL: Maçın 12’nci dakikasında Cardoso gelişine vurdu, Kayserispor öne geçti… Ev sahibi ekibin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Kartal, ceza sahası ön çizgisinin üstünde olan Cardoso’ya yerden pasını gönderdi. Cardoso sağ ayağının içi ile topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0

GOL: Maçın 26’ncı dakikasında Thalisson attı, Antalyaspor beraberliği yakaladı… Köşe vuruşunda topun başına geçen Kaluzinski kale sahasının önüne doğru topu havalandırdı. Savunmadan gelen Thalisson çok iyi yükselip sol köşeye doğru kafa vuruşunu yaptı. Direk dibinde olan Kartal bu topu engellemeye çalıştı ancak başarılı olamayınca top ağlarla buluştu: 1-1

GOL: Maçın 29’uncu dakikasında Cardoso duble yaptı, Kayserispor tekrar öne geçti… Ev sahibi ekibin sağ kanattan geliştirdiği hücumda orta alana kadar gelen Nazon havadan gelen topu kafayla sağ kanada indirerek boş koşu yapan Ramazan’ı topla buluşturdu. Süratle topla ilerleyen Ramazan, ceza alanına sol çaprazdan koşu yapan Cardoso’ya yerden pasını gönderdi. Cardoso, Thalisson’dan geçen topa sol ayağıyla vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı kalenin ortasına doğru yolladı. Kaleci Abdullah’a da çarpan top süzüle süzüle ağlarla buluştu: 2-1

GOL: Maçın 63’üncü dakikasında Cardoso hat trick yaptı, Kayserispor farkı 2’ye çıkardı… Penaltıda topun başına geçen Cardoso sağ ayağının içi ile vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlarla buluşturdu: 3-1

MAÇIN KİMLİĞİ

STAT: RHG Enertürk Enerji

KAYSERİSPOR: Bilal - Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole , Ali Karimi (Dk. 73 Baran Ali), Kartal, Ramazan (Dk. 73 Mane), Bourabia(Dk.84 Eray), Cardoso (Dk.90+1 Nurettin), Nazon(Dk.84 Talha)

ANTALYASPOR: Abdullah - Thalison (Dk.81 Gerxhaliu) Veysel, Bahadır (Dk.64 Bünyamin), Güray, Erdal, Kaluzinski, Larsson, Abdurrahim (Dk.64 Gaich), Samudio (Dk. 64 Djenepo), Van de Streek (Dk.11 Soner)

GOLLER: Dk.12 - 29 - 63 Cardoso (Kayserispor), Dk.26 Thalisson (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Thalisson (Antalyaspor), Hosseini, Gökhan (Kayserispor)