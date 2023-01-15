Kayserispor, Antalyaspor hazırlıklarına başladı
Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor bu maçın hazırlıklarına başladı.
- 15.01.2023 18:11
- Güncelleme: 15.01.2023 18:11
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Eleme Turunu geçerek Türkiye Kupası’nda son 16 Turu’na kalan Kayserispor, Antalyaspor ile eşleşmişti. Salı günü Antalyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor bu maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Bu akşam Antalya’ya geçecek olan takım yarın son idmanını Antalya’da gerçekleştirecek.
1ha
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