Kayserispor - Antalyaspor maç biletleri satışa çıktı

Kayseripor'un 23'üncü hafta evinde konuk edeceği Antalyaspor maçının biletleri satışa çıktı.

Kayserispor, Pazar günü Süper Ligin 23’üncü haftasında Antalyaspor’u konuk edecek. Süper Lig’de çıktığı son 8 maçtır galip gelemeyen Kayserispor, Pazar günü Antalyaspor’u konuk edecek. Saat 13.30’de başlayacak olan maçın biletleri satışa çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kayserisporumuzun Süper Lig 2025-2026 Sezonu 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü saat 13.30’da Antalyaspor ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo tarafından 17 Şubat saat 11.00'de satışa sunulacak” açıklamasına yer verildi.
Kayserispor ile Antalyaspor arasında oynanacak olan maçın bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:
Batı Balkon: 538 TL,
Batı Alt: 438 TL,
Doğu Alt: 238 TL,
Doğu Üst: 138 TL,
Kuzey Üst: 38 TL,
Misafir: 49 TL

