Kayserispor - Antalyaspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından 23’üncü hafta oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Kayserispor’un evinde Antalyaspor ile karşılaşacağı müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. İzmir bölgesi hakemi Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ve Selim Şenöz yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini Ömer Faruk Gültekin yapacak.