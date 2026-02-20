Kayserispor - Antalyaspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

  • Haberler
Kayserispor'un pazar günü sahasında Antalyaspor ile karşılaşacağı müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından 23’üncü hafta oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Kayserispor’un evinde Antalyaspor ile karşılaşacağı müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. İzmir bölgesi hakemi Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ve Selim Şenöz yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini Ömer Faruk Gültekin yapacak.

Haber Merkezi

