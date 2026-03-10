Kayserispor ara vermeden Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
Kayserisporlu futbolcular dün oynanan Trabzonspor maçından sonra ara vermeden bugün Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı.
Kayserispor, Süper Lig’de üç maçlık yenilmezlik serisini dün evinde Trabzonspor’a yenilerek kaybetti. Alınan bu sonuçla küme düşme potasında kalmaya devam eden sarı kırmızılılar bugün Samsunspor maça hazırlıklarına başladı. Dün Trabzonspor’a karşı maça ilk 11’de başlayan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular kondisyon ağırlıklı çalıştı. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.