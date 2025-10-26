Kayserispor ara vermedi

Kayserispor, Fatih Karagümrük maçından sonra çalışmalarına ara vermeyerek Türkiye Kupası maçı için çalışmalara başladı.
Cuma günü Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan ve sahadan 1 puanla ayrılan Kayserispor’da futbolcular izin yapmadı. İstanbul’da oynanan maça ilk 11’de başlayan futbolcular yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular kondisyon ağırlıklı çalıştı. Sarı kırmızılılar Niğde Belediyesi ile oynanacak maçın hazırlıklarına bugün öğleden sonra yapacağı idmanla devam edecek. Kayserispor ile Niğde Belediyesi arasında oynanacak olan Türkiye Kupası 3’üncü Tur maçı Salı günü oynanacak.

Haber Merkezi

