Kayserispor ara vermeyecek
Süper Ligin 27'inci haftasında dün Trabzonspor'u 4-3'lük skorla mağlup eden Kayserispor ara vermeden Fenerbahçe ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına başlayacak.
- 02.04.2023 16:15
- Güncelleme: 02.04.2023 16:15
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Dün oynanan maçta deplasmanda Trabzonspor’u 4-3’lük skor ile mağlup eden Kayserispor, Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile Türkiye Kupası Çeyrek Final maçına çıkacak. Kayseri’ye dönen sarı kırmızılılar bugün, Fenerbahçe ile yapacağı Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına başlayacak. Lig’de ilk 7 sırada yer alan Kayserispor Türkiye Kupası’nda da çeyrek finale kadar yükseldi. Üç gün tesislerde çalışacak olan sarı – kırmızılılar Çarşamba günü İstanbul’a hareket edecek.
1ha
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