Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç: 3 puan silme cezası tahkimden döner

Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç, 3 Puan Silme cezasının tahkimden döneceğine inandıklarını söyledi. Tufan Koç, sarı kırmızılı taraftarların takıma tam destek vermesini istedi.

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  • 27.12.2022 10:34
  • Güncelleme: 27.12.2022 11:29
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Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç: 3 puan silme cezası tahkimden döner
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç, 3 Puan Silme cezasının tahkimden döneceğine inandıklarını söyledi. Tufan Koç, sarı kırmızılı taraftarların takıma tam destek vermesini istedi.

Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç, Ulusal Kulüp Lisansı alınamamasından ötürü 3 puan silme cezası verilmesine tepki gösterdi. Tufan Koç, Tahkim Kurulu’na itirazda bulunduklarını ve cezanın iptal olacağına inandıklarını söyledi. Koç, "Yargıya taşıyacağız. Ben inanıyorum ki, sahada kazandığımız 3 puanımızı sildirmeyeceğiz" dedi.

Dünya Kupası arası sonrasında lige kaldıkları yerden devam edeceklerini ve galibiyetleri toplayacaklarını da söyleyen Asbaşkan Tufan Koç, ligin ilk yarısında kalan 4 maçtan en az 8-9 puan çıkarmayı umut ettiklerini de dile getirdi. Koç, "Öncelikle Alanyaspor deplasmanından galibiyetle dönmeyi arzu ediyoruz. Sonrasında Karagümrük ve Ankaragücü maçlarını da kazanıp Sivasspor maçını dolu tribünler önünde oynamak ve kazanmak istiyoruz. Ama en kötü şartlarda bu 4 maçtan 8-9 puan çıkarmak istiyoruz" dedi.

Kayserispor taraftarına da seslenen Tufan Koç, sarı kırmızılı taraftarların takıma tam destek vermesi gerektiğini söyledi. Koç, "Rakip takıma ve hakeme küfür etmeyelim. Sahaya yabancı maddeler atmayalım. Kulübümüzün ceza almasına izin vermeyelim" çağrısında bulundu.

İHA

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