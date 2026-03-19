Kayserispor Asbaşkanı Yurdemi: Bizim için önemli bir maçtı ve kazandık

(RHA)- Süper Lig ekibi Kayserispor Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi, 1-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bizim için önemli bir maçtı ve kazandık. Devamını getirmeyi istiyoruz. İnşallah İstanbul'dan da 3 puanla gelmek istiyoruz" dedi.

Kayserispor ligin 27'nci haftasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Kaysersipor Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi, "Antalya maçından sonra bir galibiyet daha aldık. Kayserispor'u kümede tutacağımızı söylemiştik. Bunun için gerekli olan özverili bütün çalışmaları yapıyoruz. Takımı sahada gördünüz. Çok kaçırdığımız pozisyon vardı. Daha fazla gollü bir maç olabilirdi. Ama bu moral bizim için gerekliydi. 3 puan çok farklı bir puan bizim için. Özellikle bu kritik sıralarda bulunan takımlar için daha da önemli" diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Yurdemi, şöyle konuştu: "Karagümrük için söyleyecek bir şeyimiz yok. Onlar da elinden geleni yaptılar. Biz de elimizden geleni yaptık. Ama bizim için önemli bir maçtı ve kazandık. Devamını getirmeyi istiyoruz. İnşallah İstanbul'dan da 3 puanla gelmek istiyoruz. Kritik bir eşikti bu maç bizim için. Bu eşiği aştık. Devamını da getireceğiz. Kimse güven noktasında tedirginliğe uğramasın. Bizi destekleyin. Tribünleri daha da dolu görmek istiyoruz. Buna ihtiyacımız var. Morale ihtiyacımız var. Burada her şey çalışmayla, emekle, ücretlerin ödenmesiyle olmuyor. Taraftarın desteği olmazsa olmazımız. Çünkü biz 12. adamı istiyoruz. Gelenlere teşekkür ediyoruz."

