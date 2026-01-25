Kayserispor ateş hattından çıkamadı

Kayserispor, dün oynanan maçta Başakşehir’e mağlup olarak küme düşme hattından çıkma fırsatını değerlendiremedi.

Lige verilen arada Antalya’da kamp yapan Kayserispor, daha sonra deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Bu maçı kaybeden Kayserispor, ikinci yarının ilk iç saha maçında da Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Taraftarı önünde oynadığı 3 maçı da kaybeden Kayserispor, 15 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar, lig sonuncusu Fatih Karagümrük ve bir sıra üstünde yer alan Eyüpspor’un ardından 16. sırada yer aldı. Haftayı küme düşme potasında kapatmayı garantileyen Kayserispor, gelecek hafta İstanbul deplasmanına gidecek.