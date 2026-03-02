Kayserispor ateş hattından çıkamadı
Kayserispor, dün oynanan maçta Gençlerbirliği ile puanları paylaşırken 20 puanla ateş hattında kalmaya devam etti.
Süper Lig'de 8 maç sonra Antalyaspor’u mağlup eden Kayserispor, dün Gençlerbirliği’ne konuk oldu. Bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Kayserispor, üstün oynadığı maçta gol atamadı ve başkent ekibiyle puanları paylaştı. Sezonun 24’üncü haftasının ardından 20 puana ulaşan Kayseri takımı 16’ncı sıradaki yerini korudu. Küme düşme potasından çıkma şansını değerlendiremeyen Kayserispor, gelecek hafta Trabzonspor’u konuk edecek.