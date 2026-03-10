Kayserispor ateş hattından kurtulamadı
Kayserispor, dün kritik maçta Trabzonspor'a mağlup oldu ve puan cetvelinde 17'nci sırada kalarak ateş hattından kurtulamadı.
Süper Ligde son 3 maçta 5 puan toplayan Kayserispor, dün sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Henüz 5’inci dakikada 10 kişi kalan ve müsabakayı kaybeden sarı kırmızılılar 20 puanla kaldı. Haftayı puansız kapatarak 17’nci sırada kaldı. Ligde sonuncu sırada yer alan Fatih Karagümrük’ün bir sıra üstünde yer alan Kayserispor Pazar günü Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, Perşembe günü ise evinde fatih Karagümrük’ü ağırlayacak.