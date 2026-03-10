Kayserispor ateş hattından kurtulamadı

Kayserispor, dün kritik maçta Trabzonspor'a mağlup oldu ve puan cetvelinde 17'nci sırada kalarak ateş hattından kurtulamadı.

Kayserispor ateş hattından kurtulamadı

Süper Ligde son 3 maçta 5 puan toplayan Kayserispor, dün sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Henüz 5’inci dakikada 10 kişi kalan ve müsabakayı kaybeden sarı kırmızılılar 20 puanla kaldı. Haftayı puansız kapatarak 17’nci sırada kaldı. Ligde sonuncu sırada yer alan Fatih Karagümrük’ün bir sıra üstünde yer alan Kayserispor Pazar günü Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, Perşembe günü ise evinde fatih Karagümrük’ü ağırlayacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Rektör Prof. Dr. Altun, Öğrenciler ile İftar Yaptı
Rektör Prof. Dr. Altun, Öğrenciler ile İftar Yaptı
Masa başı iş hasta ediyor
Masa başı iş hasta ediyor
Aile Akademisi, 2025'te 5 Bin Aileye Danışmanlık Hizmeti Verdi
Aile Akademisi, 2025'te 5 Bin Aileye Danışmanlık Hizmeti Verdi
Talas Ramazan Etkinlikleri: Tiyatrodan Söyleşiye, Kum Sanatından Konsere
Talas Ramazan Etkinlikleri: Tiyatrodan Söyleşiye, Kum Sanatından Konsere
Kocasinan Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Kahvaltı Desteği
Kocasinan Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Kahvaltı Desteği
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Trabzonspor maçının ardından ateş püskürdü
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Trabzonspor maçının ardından ateş püskürdü
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!