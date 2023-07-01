Kayserispor, Attamah ile yeniden anlaştı

Kayserispor, Joseph Attamah ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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  • 01.07.2023 15:02
  • Güncelleme: 01.07.2023 18:02
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Kayserispor, Attamah ile yeniden anlaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor, Joseph Attamah ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sözleşmesi sona eren Ganalı oyuncu Joseph Attamah ile yeniden anlaştı. Kayserispor Kulübü 31 Mayıs itibari sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu oyuncu Joseph Attamah ile yapılan görüşmeler sonrası mutlu sona ulaştı. Geride kalan sezon 9 maçta forma giyen Joseph Attamah, yeni sezonda yeniden sarı kırmızılı formayı giymeye devam edecek.

Son 3 sezondur Kayserispor forması giyen Attamah 1+1 yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek. Joseph Attamah, hafta içi Kayseri’ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

İHA

Kayseri Gündem
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