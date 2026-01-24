Kayserispor-Başakşehir: 0-3

Süper Lig’de 16’ncı sırada yer alan Kayserispor bugün sahasında Başakşehir’i konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 0-1 Başakşehir’in üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ikinci yarısında Ramazan kendi kalesine gol attı ve skor 0-2 oldu. Ardından mücadelenin 85. Dakikasında Başakşehir farkı 3’e çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

PENALTI… Dakika 33 Başakşehir penaltı kazandı... Sağ kanattan gelişen konuk ekibin atağında Ômer Ali sol ayağıyla ortasını içeriye gönderdi. Harit penaltı noktasının sağında topla buluştu ve topu sağına çekmek isterken Denswil'in sağ ayağıyla yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem Batuhan Kolak pozisyona yakındı ve tereddüt etmeden beyaz noktayı gösterdi.

GOL… Dakika 35’de Selke attı, Başakşehir öne geçti.. Penaltıda topun başına geçen Selke sağ ayağıyla yerden şutunu çekti. Kalenin ortasına giden topa Bilal'in ayağıyla yaptığı müdahale yeterli olmadı ve top ağlarla buluştu: 0-1.

Dakika 56 KALECİ ÇIKARDI! Başakşehir ikinci gole yaklaştı... Harit sol kanattan pasını merkezdeki Shomurodov'a aktardı. Shomurodov, iki rakibinin arasında çok şık sıyrıldı ve ceza sahası içi sağından sağ ayağıyla yakın köşeye şutunu çekti. Kaleci Bilal soluna uzandı ve topu kornere çelmeyi başardı.

GOL… Dakika 67’de Ramazan kendi kalesine attı, konuk ekip farkı 2'ye çıkardı... Operi'nin sol kanattan kullandığı taç atışında savunmadan seken topu Shomurodov, kafayla önüne çok iyi aldı ve süratini kullanarak ceza sahası içine sokuldu. Ceza sahası içi solundan sağ ayağıyla uzak köşeye yerden şutunu çekti. Kaleci Bilal soluna uzandı ve topu çelmeyi başardı. Seken topta savunmada Ramazan'a çarpan top ağlarla buluştu: 0-2.

GOL… Dakika 86’da Da Costa attı, Başakşehir farkı 3'e yükseltti... Shomurodov rakip yarı alanın sağından savunma arkasına koşu gösteren Da Costa'nın önüne derinlemesine bir pas gönderdi. Da Costa ceza sahası içi sağından sağ ayağıyla uzak köşeye yerden şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluştu: 0-3.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: RHG Enerji Enertürk

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Murat Tuğberk Curbay, Hüseyin Aylak KAYSERİSPOR: Bilal- Bennasser, Denswil, Opoku, Ramazan (Dk. 84 Talha), Furkan (Dk. 70 Tuci), Mendes (Dk. 62 Semih Güler), Benes, Carole (Dk. 62 Mane), Cardoso, Onugkha (Dk. 84 Mather)

BAŞAKŞEHİR: Muhammed- Duarte, Opoku, Ömer Ali (Dk. 46 Onur Bulut), Operi, Kemen, U. Güneş, Shomurodo, Fayzullayev (Dk. 81 Bertuğ), Harit (Dk. 88 Brnic), Selke (Dk. 69 Costa)

GOLLER: Dk. Dk. 67 Ramazan (Kayserispor), 35 Selke, Dk 86 Costa (Başakşehir)

SARI KART: Furkan Soyalp, Djalovic, (Kayserispor)