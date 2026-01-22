Kayserispor - Başakşehir maçını Batuhan Kolak yönetecek

Süper Lig’in 19’uncu haftasında Kayserispor ile Başakşehir arasında oynanacak olan müsabakayı Antalya bölgesi hakemi Batuhan Kolak yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre Batuhan Kolak’ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Hüseyin Aylak yapacak. Maçın 4’üncü hakemi olarak ise Ömer Faruk Gültekin görevlendirildi. Kayserispor ile Başakşehir arasında Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.30’da başlayacak.