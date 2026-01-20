  • Haberler
Kayserispor-Başakşehir maçının biletleri satışa çıktı

Kayserispor'un Cumartesi günü Başakşehir ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Kayserispor-Başakşehir maçının biletleri satışa çıktı

Kayserispor sezonun 19’uncu haftasında evinde Başakşehir’i konuk edecek. 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan maçın bilet fiyatları belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada; “Kayserisporumuzun Süper Lig 2025-2026 Sezonu 19. haftasında 24 Ocak Cumartesi günü saat 14.30'da Başakşehir ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo tarafından satışa sunuldu.” ifadelerine yer verildi.

Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı;
Batı Balkon: 638 TL,
Batı Alt: 538 TL,
Doğu Alt: 338 TL,
Doğu Üst: 238 TL,
Kuzey Üst: 138 TL,
Misafir Tribünü: 178 TL.

Haber Merkezi

