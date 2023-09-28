Kayserispor - Başakşehir maçının hakemi Halil Umut Meler oldu

Kayserispor ile Başakşehir arasında oynanacak maçın hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu bu maç için Halil Umut Meler’i görevlendirdi.

Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak Kayserispor - Başakşehir maçının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 2 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan atamaya göre bu maçta Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını da Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi olarak da Melis Özçiğdem atandı.

Bu sezon 4 Süper Lig maçı yöneten Halil Umut Meler, Kayserispor’un sahasında 0-0 berabere kaldığı Galatasaray maçında düdük çalmıştı.