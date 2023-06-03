Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: 'Kayserispor bütün güçlükleri aşabilecek büyük bir camiadır'

Yukatel Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Kayserispor'un bütün güçlükleri aşabilecek büyük bir camia olduğunu söyledi.

PAYLAŞ
  • 03.06.2023 12:42
  • Güncelleme: 03.06.2023 13:11
  • 50
Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: 'Kayserispor bütün güçlükleri aşabilecek büyük bir camiadır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Kayserispor’un bütün güçlükleri aşabilecek büyük bir camia olduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’un 3 puan silme cezasını onadı. Sarı kırmızılı kulübün 3 puanı silindi. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafından eksikliklerini tamamlayamadığı gerekçesiyle 3 puan cezası verilen Kayserispor’un cezası onandı. Federasyondan bugün yapılan açıklamada sarı kırmızılı kulübün itirazının reddedildiği ve 3 puan silme cezasının onandığı duyuruldu. Süper Lig’de mücadele veren ve 36 hafta sonrasında 49 puan toplayan sarı kırmızılıların puanı 46’ya düşürüldü.

3 puanın silinmesinin ardından Yukatel Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Kayserispor taraftarı, kulübümüz tarafından Kulüp Lisans Kurulunun 23 Aralık 2022 tarihli kararına yaptığı itirazın ve kararın ertelenmesine dönük talebin Tahkim Kurulu tarafından reddedildiği bu kararla takımımızın 3 puanının silindiği ve ligde 46 puanla 9. sıraya gerilediğini belirtmek isterim. Öncelikle şunu söylemek isterim ki Tahkim kuruluna bu itirazı yapmasak Aralık ayı sonunda üç puanımız silinecekti ve daha ligin başında çok daha zor bir sıralamayı göğüsleyecektik. Kuruldan çıkan kararda belirtildiği gibi kulübümüz bu borç sarmalından kurtulmadığın sürece ulusal lisans almak konusunda devamlı zorlanacaktır. Geçtiğimiz ay TFF tarafından yapılan açıklamada Süper Ligden dokuz Kulüp ulusal lisans alamamıştır. Bu kulüplerimizin mali yapısının ne kadar sıkıntılı bir durumda olduğunu göstermektedir, bu sezon acısıyla tatlısıyla tamamlamak üzereyiz. Artık hedefimiz yeni sezonda kulübümüzün en iyi yerlere gelmesi için hazırlıkların tamamlanmasıdır, camia olarak herkes üstüne düşenin en iyisini yapacaktır. Moraliniz hiç bozulmasın, Kayserispor bütün güçlükleri aşabilecek büyük bir camiadır" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

Alkollü sürücü kazaya sebep oldu

Alkollü sürücü kazaya sebep oldu

Kayserispor'da 5 eksik var

Kayserispor'da 5 eksik var

Kayserispor'un yeni forması görücüye çıktı

Kayserispor'un yeni forması görücüye çıktı

Cenk Gönen Kayserispor'dan ayrıldı

Cenk Gönen Kayserispor'dan ayrıldı

Aile Hekimleri Günleri Başlıyor

Aile Hekimleri Günleri Başlıyor

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

4
Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

5
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

6
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Hayalini Kuruyorum, Jandarma ile Geleceğe Yürüyorum' projesi hayata geçiriliyor

"Hayalini Kuruyorum, Jandarma ile Geleceğe Yürüyorum" projesi hayata geçiriliyor

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: 'Kayserispor bütün güçlükleri aşabilecek büyük bir camiadır'

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: 'Kayserispor bütün güçlükleri aşabilecek büyük bir camiadır'

DAHA FAZLA
İlim semasında bir yıldız Mustafa Asım Köksal hoca anıldı

İlim semasında bir yıldız Mustafa Asım Köksal hoca anıldı

Bir anneden Başkan Büyükkılıç'a: 'Sizin Hakkınızı Ödeyemem'

Bir anneden Başkan Büyükkılıç'a: 'Sizin Hakkınızı Ödeyemem'

MELMEK yılsonu sergisi açıldı

MELMEK yılsonu sergisi açıldı

Tomarza Çaparları Tescillenme Çalışmaları Başladı

Tomarza Çaparları Tescillenme Çalışmaları Başladı

Tomarza'da evleri ağır hasar gören vatandaşlara konteynerleri verildi

Tomarza'da evleri ağır hasar gören vatandaşlara konteynerleri verildi