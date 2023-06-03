Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: 'Kayserispor bütün güçlükleri aşabilecek büyük bir camiadır'

Yukatel Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Kayserispor’un bütün güçlükleri aşabilecek büyük bir camia olduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’un 3 puan silme cezasını onadı. Sarı kırmızılı kulübün 3 puanı silindi. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafından eksikliklerini tamamlayamadığı gerekçesiyle 3 puan cezası verilen Kayserispor’un cezası onandı. Federasyondan bugün yapılan açıklamada sarı kırmızılı kulübün itirazının reddedildiği ve 3 puan silme cezasının onandığı duyuruldu. Süper Lig’de mücadele veren ve 36 hafta sonrasında 49 puan toplayan sarı kırmızılıların puanı 46’ya düşürüldü.

3 puanın silinmesinin ardından Yukatel Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Kayserispor taraftarı, kulübümüz tarafından Kulüp Lisans Kurulunun 23 Aralık 2022 tarihli kararına yaptığı itirazın ve kararın ertelenmesine dönük talebin Tahkim Kurulu tarafından reddedildiği bu kararla takımımızın 3 puanının silindiği ve ligde 46 puanla 9. sıraya gerilediğini belirtmek isterim. Öncelikle şunu söylemek isterim ki Tahkim kuruluna bu itirazı yapmasak Aralık ayı sonunda üç puanımız silinecekti ve daha ligin başında çok daha zor bir sıralamayı göğüsleyecektik. Kuruldan çıkan kararda belirtildiği gibi kulübümüz bu borç sarmalından kurtulmadığın sürece ulusal lisans almak konusunda devamlı zorlanacaktır. Geçtiğimiz ay TFF tarafından yapılan açıklamada Süper Ligden dokuz Kulüp ulusal lisans alamamıştır. Bu kulüplerimizin mali yapısının ne kadar sıkıntılı bir durumda olduğunu göstermektedir, bu sezon acısıyla tatlısıyla tamamlamak üzereyiz. Artık hedefimiz yeni sezonda kulübümüzün en iyi yerlere gelmesi için hazırlıkların tamamlanmasıdır, camia olarak herkes üstüne düşenin en iyisini yapacaktır. Moraliniz hiç bozulmasın, Kayserispor bütün güçlükleri aşabilecek büyük bir camiadır" dedi.