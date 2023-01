Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: Bu kulüp şehrin kulübü

Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın, Başkan Yardımcısı Erol Çetin ve Basın Sözcüsü Samet Koç gazetecilerle bir araya geldi. Etkinliğe Kayseri TSYD Kayseri Şubesi Başkanı ve yöneticileri ile spor ile ilgilenen basın mensupları katıldı.

NURETTİN AÇIKALIN: ŞEFFAF YÖNETİM SERGİLEMEK İSTİYORUZ

Etkinlikte söz alan Başkanvekili Nurettin Açıkalın, “Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Yönetimimiz 17 Aralık’ta göreve başlamış oldu. Başlar başlamaz da sizler de tanışalım. Mevcut sorunlarımızı konuşalım istedik. Çünkü birçok sorun kendi becerilerimizle değil şehrin ileri gelenleri ve sizlerle çözebileceğimiz sorunlar. Bu süreçte yalnız kalmak istemiyoruz. Her zaman yanımızda olun istiyoruz. Biz de yönetim olarak şeffaf yönetim sergilemek istiyoruz. Bu konuda el birliği içerisinde olursak emin olun Kayserispor’umuz güzel yerlere ulaşacaktır. Altından kalkamayacağımız bir sorunumuz yok Allah'a şükür. Yeter ki birlik olalım, beraber olalım. Bu sorunların hepsini çözeceğiz inşallah. Desteklerinizi bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

SAMET KOÇ: BORCUN YAPILANDIRILMASI VE BELİRLİ ŞEKİLDE ÖDENMESİ GEREKİYOR

Daha sonra söz alan basın sözcüsü Samet Koç ise, “Kulübümüzün bir takım sorunları var. Bunlardan en başındaki sorunumuz transfer tahtamız kapalı. Bir borç yükü altındayız. Bu borcun yapılandırılması ve kısa - uzun vadede belirli şekilde ödenmesi gerekiyor. Son dönemde en çok merak edilen teknik direktör durumu vardı. Çağdaş Atan ile 3 yıllık anlaştığımızı dün duyurduk. Yarın da yarın bir imza töreni tertipleniyor. Kayserispor, şehrin kulübü, Kayseri'deki her vatandaşımızın kulübü. O yüzden biz siz onlar gibi bir ayrım yapmadan hepinizi öncelikle kulübümüze davet ediyoruz. Herkesle eşit mesafede olmak istiyoruz. Hiç kimsenin bu yönetimin gazetecisi ya da bu yönetimin taraftarı gibi bir ayrım yapmasına da müsaade etmek istemiyoruz. Eleştirilere her zaman açığız. Hiçbir eleştiriyi reddetmiyoruz. Sizden ricamız yapıcı ve yol gösterici olmasını istiyoruz. Sadece bir olayı ele almak yanlış olacaktır. Genele bakmak her zaman doğru, biz yönetim olarak eski yönetimlerimizi suçlamak ya da eski yönetimlerin yaptıklarını eleştirmekten taraf değiliz. Hakem hatalarını sürekli masaya koymaktan taraf da değiliz. Eski yönetimlere teşekkür ediyoruz. Çünkü kulüp idare etmek gerçekten zor” diye konuştu.

“KISA VADEDE 7-8 MİLYON EURO’YA YAKIN BİR ÖDEME YAPMAMIZ GEREKİYOR”

Koç açıklamasının devamında, “Kısaca birkaç konuya değineyim, ardından da sorularınıza geçeceğim. Birincisi hocadan bahsettim. Yarın imza töreni yapacağız, 3 yıllık anlaştık. Bazı futbolcularımızla olan görüşmelerimiz devam ediyor. Onlarla da kısa sürede, anlaşacağımızı ümit ediyoruz. Futbolcularımızla ilgili bir problemimiz yok. Taraftarların bunu sorun etmesini de açıkça istemiyorum. Transfer tahtamız kapalı. Devre arasında transfer çok devre arasında transfer yapamayız. Çünkü disiplin cezası da almışız. Bu yüzden iki transfer döneminde cezalıyız. Biliyorsunuz sezon başında transfer yapamadık. Devre arasında da transfer yapamayacağız. Bunu özellikle belirteyim. Ancak yılsonunda önümüzde bir borç yükü var. Özellikle kısa vadede 7-8 Milyon Euro’ya yakın bir ödeme yapmamız gerekiyor. Bunu yapabilecek güçteyiz yönetim olarak. Tabii ki yönetimin sadece gör

“TAHKİME GİTTİK”

Kayserispor’a verilen 3 puan silme cezasının sorulması üzerine Basın Sözcüsü Samet Koç, “3 puan konusu 2019- 2020 transfer ödemesinin yapılmaması nedeniyle gelen bir şey. Bu zaten 3 defa ertelenen bir konuydu. Bizden önceki yönetimde üç defa ertelenmiş ve bizim seçildiğimiz haftaya denk geldi. Tabii şu an kaynakları önceliklerine göre dağıtmamız gerekiyor. Futbolcuların maaş alacakları hoca alacağı başka başka borçlar varken kısa vadede çok acil borçlar varken bu üç puan için kaynak oluşturamadık. Ama şunu söyledik; devre arası ya da sezon sonu olmadığı sürece maçlar oynanırken kural değiştirmek hem FIFA'nın hem TFF'nin bence yapmaması gereken bir durum. Biz bunu bu şekilde düşünerek ve buna inanarak tahkime gittik. Yarın tahkim toplantısı var. Yarınki tahkim toplantısından ümitliyiz. Bu konunun mutlaka çözüleceğine inanıyoruz. Kayserispor'un üç puanı çok kıymetli. Takım üç puan alabilmek için çok efor sarf ediyor. Biz üç puanın heba edilmesini, silinmesini asla müsaade etmek istemiyoruz. Bizim artık 5 – 10 Milyon Euro’lara futbolcu satın almamız mümkün değil. Bu yüzden altyapıya, genç oyunculara ve sistem oyununa yani oyuncuya bağlı kalmadan sistemi idare edebilecek teknik direktörlere ihtiyacı var. Çağdaş hoca da bunların başında geliyor. Biz Çağdaş Hoca'ya güveniyoruz. Güvendiğimizi belirttiğimiz üç yıllık bir mukavele koyduk önüne ve o da bizi seviyor ve çalışmak istiyor, kabul etti” yanıtını verdi.

TOKGÖZ’E PLAKET

Toplantı sonrası kulübün eski yöneticisi ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz’e plaket verildi. Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın, Başkan Yardımcısı Erol Çetin ve Basın Sözcüsü Samet Koç tarafından görev yaptıktan ve daha sonra istifa ettikten sonra yaptıkları katkılarından dolayı Mustafa Tokgöz’e plaket verildi.