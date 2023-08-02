Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç'tan 'transfer yasağı' açıklaması

Samet Koç, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, 570 gündür transfer tahtasının kapalı olduğunu hatırlatarak, “Aylardır süren çalışmalarda büyük bir mesafe alındı. Bazı sorunlu dosyalar dışında transfere engel olan birçok dosya engel olmaktan çıkmıştır, sorunlu dosyalar ile yarın yeni bir aşamaya geçilerek sağlanan ek kaynak sayesinde kısa süre içerisinde mutabakatların sağlanacağının müjdesini vermek isteriz. Bu yaşanılan sıkıntıların bizi daha fazla kenetlediğini, yeni sezona daha hırslı ve istekli hazırlandığımızı belirtmek isterim. Kulubümüzün bir daha böylesine sorumsuzca borçlanmaması için, bizden sonraki yönetimlere daha büyük borçlar bırakmamak adına yerinde ve dozunda transfer yapacağımızı da bilmenizi isterim. Siz değerli taraftarlarımızın bize verdiği destek ve göstermiş olduğu anlayış için tekrar teşekkür ederiz” açıklamasında bulundu.