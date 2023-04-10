Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: Transfer tahtası açılacak

 Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, gelecek sezonun hazırlıklarını yaptıklarını söyleyerek transfer tahtasının açılacağını belirtti. 

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  • 10.04.2023 21:42
  • Güncelleme: 10.04.2023 21:42
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Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: Transfer tahtası açılacak

Kayserispor, Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Ümraniyespor’u 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Koç, “Biliyorsunuz Ümraniyespor’un ligde kalması için artık son maçları. Bu manada gerçekten zor oldu ama kazandık. Çok mutluyuz. Transfer tahtasını açacağız, hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Onda herhangi bir sorun yok. İnşallah önümüzdeki yıl çok daha iyi bir kadro kurmak istiyoruz. Özellikle kulübümüzün ekonomik durumunu göz önüne alarak sürdürülebilir bir kadro kurduğunu düşünüyorum. Bu manada taraftarımızın gönlü rahat olsun. Transfer tahtası açılacak. Kayserispor'un şanına yakışır transferleri de yapacağız” yanıtını verdi. 

“ONUR BULUT DOSYASI İÇİN YAKINDA KARAR ÇIKACAKTIR

Onur Bulut’un Beşiktaş’a transferi sonrası Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na (UÇK) giden dosya hakkında gelen soru üzerine Koç, “Şimdi o konu UÇK'da biliyorsunuz. Herhalde 15-20 günden sonuç açıklanır diye söyleniyor. Kısa zamanda sonuçlanacağını söylüyorlar. Bu konu hukuka yansıdığı için artık çok üstüne gitmeyelim. İnşallah kazanacağımızı oradan kalan ücreti de alacağımıza eminim. Çok teşekkür ederim” dedi.

1ha

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