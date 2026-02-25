Kayserispor, Başkan Açıkalın ve Milletvekili Baki Ersoy PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği’nce 24.02.2026 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporlarını açıkladı. Kayserispor ‘taraftarının kötü tezahüratı’ ve ‘talimatlara aykırı haketi’, başkan Nurettin Açıkalın ile MHP Milletvekili Baki Ersoy ise, ‘talimatlara aykırı hareketi’ gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildiler. Kayserispor ile ilgili sevkler şu şekilde açıklandı; “Kayserispor Kulübü’nün 22.02.2026 tarihinde oynanan Kayserispor - Antalyaspor Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın’ın aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine, Kayserispor Kulübü idarecisi Mustafa Baki Ersoy’un aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”