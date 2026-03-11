Kayserispor Başkan Açıkalın ve milletvekili Ersoy yine PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği Süper Ligin 25’inci haftanın ardından disiplin sevklerini açıkladı. Kayserispor’da yaşananlar gerekçesiyle 6 maddeden PFDK’ya sevk edildi. Kayserispor ile ilgili sevkler şu şekilde açıklandı; “Kayserispor Kulübü’nün 09.03.2026 tarihinde oynanan Kayserispor – Trabzonspor Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ‘usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın’ın müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarda yer alan ‘futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine, Kayserispor Kulübü idarecisi Mustafa Baki Ersoy’un aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve ‘hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca 10.03.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir’ açıklaması yapıldı. Görevliler Okan Akkaya ile Erdinç Çelik ‘hakem soyunma odası ve koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca 10.03.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca maçın ilk dakikalarında kırmızı kart gören Dorukhan Toköz de ‘kural dışı hareketi’ gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 10.03.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.”