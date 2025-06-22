Kayserispor Başkanı Açıkalın: 'Bütçemiz dahilinda transfer çalışması yapılacak'

Kayserispor’da teknik direktör Sergej Jakirovic’in takımdan ayrılmasının ardından Alman çalışrırıcı Markus Gisdol ile 2 senelik sözleşme imzalandı. Dün Kayseri’ye gelen Gisdol için bugün imza töreni düzenlendi. RHG Enertürk Enerji Stadyumunda düzenlenen İmza törenine Kayserispor Başkanı Nuretin Açıkalın, Kayserispor Başkan Yardımcısı Süleyman Akın, Sportif Direktör Muhammed Türkmen katıldı. İmza töreninde açılama yapan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, “Hocamızı Kayserispor’a kazandırılmasından dolayı mutluyuz. Zorlu geçen bir lig maratonunun ardından Kayserispor hedeflediği gibi sağ salim limana ulaşmıştır. Ligde kalmak Kayserispor için hiçbir zaman hedefi olamaz. Kayserispor çok daha iyi yerlere layıktır. Daha önceden de Türkiye'de Süper Lig tecrübesi olan kariyerinde önemli başarıları olan değerli bir hocamız Kayserisporumuz’da çalışmayı kabul etmiş ve şehrimize gelmiştir. Geçen yıl son dönem Sergej hocamız bizimle birlikte olmuştu. Onun bu yıl kariyer planlaması farklı yönde gelişti biz de saygı duyduk. Kendisine teşekkür ettik. Sergej hocanın gidişinde sözleşmeye bağlı olarak tabii ki iki tarafı da tazminatlarımız vardı. O vazifelerini terine getirdi. Hocamız dün geldi. Söylediği gibi kamp çalışmalarımız başlıyor. Kamp öncesinde sportif direktörümüzle beraber yürüdükleri çalışmalar var. Eksiklerimizi birebir gözlemleyecekler. Eksik olan yerlerimize hangi oyuncuları almamız gerektiğini bütçemiz doğrultusunda karar verecek ve transfer çalışmaları yapılacak. Hosseini ile anlaştık. Diğer oyuncularımızdan da iç transfer konusunda görüştüklerimiz var. Dokuz civarında transfere engel dosya var. Bunun muhatapları var. Karşılıklı anlaşma zeminleri var. Bu konuyla ilgili 2 dosyayı anlaşmaya bağladık, 2 tanesini çözdük. Birkaç bin Euro olanlar da var. Transfer yasağını dosya sayısıyla adlandırmak da yanlış” dedi.

“BU BÜTÇEYİ ŞEHRİN OLUŞTURMASI GEREKİYOR”

Başkan Nurettin Açıkalın açıklamasının devamında, “Kayserispor'un genel anlamda toplam bütçesi tahminim 15 Milyon Euro’dur. Oyuncu maaşlarından bahsetmiyorum. Kayserispor'un toplam bu civarda bir bütçesi var. Bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Kayserispor’u layık olduğu yerlere getirmek istiyorsak bu bütçeyi şehrin oluşturması gerekiyor. O yüzden gerekli özveriyi gerekli çalışmaları sadece yönetim bazında değil, şehrimizle beraber, taraftarlarımızla beraber kulübe destek olunarak sürdürmeli. Takımınız süper ligdeyse şehriniz de Süper Lig'de” diye belirtti. Transfer konusunda gelen sotuya başkan Açıkalın, “Gökhan için gelen bir teklif yok. Trabzon için söylemiyorum veya takımlardan bağımsız, Gökhan gibi bir oyuncu Biz de isteriz. Yani biz başarılarıyla övünüyoruz, mutluyuz. O yüzden Gökhan'la ilgili herhangi bir transfer çalışmamız yok” yanıtını verdi.