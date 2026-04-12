  • Kayserispor Başkanı Açıkalın'dan Fenerbahçe Mağlubiyeti Sonrası Açıklama : 'Taraftarın İstifa Talebi Normal'

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, sahasında Fenerbahçe'ye 4-0 yenildi. Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, alınan ağır mağlubiyetin ardından taraftarın tepkisini doğal karşıladığını söyledi.

Açıkalın, “Evimizde arzu etmediğimiz sonuçlar alıyoruz. Yönetim olarak elimizden gelenin üzerinde çaba sarf ediyoruz ama istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Bu hem bizi hem taraftarımızı hem de şehrimizi mutsuz ediyor. Ancak çıktığımız bu yolda başarıya ulaşacağımıza inanarak aynı azimle çalışmaya devam etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan, takımın özgüven eksikliğine dikkat çekerek, “İyi oynadığımızda bir gol yediğimizde takımımız hemen düşüyor, oyuncularımız demoralize oluyor. Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesi veren bir takım, aradaki kalite farkı da ortada. Önümüzde kazanabileceğimiz maçlar var, ligde kalacağımıza inanıyorum.” dedi.

Taraftarın istifa çağrılarına da değinen Açıkalın, “Böyle bir sonuçtan sonra taraftarlarımızın istifa istemesi gayet normal. Ancak olağanüstü kongremizi bir ay önce yaptık. Her hafta kongreye gidilemez. Eksiklerimizi tamamlamamız lazım.” sözleriyle sürece dair mesaj verdi.

Kayserispor yönetimi, önümüzdeki haftalarda alınacak sonuçlarla ligde kalma mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.

Haber Merkezi

