Kayserispor Başkanı Açıkalın: 'Kayserispor mücadelenin adı olmuştur'

Kayserispor, Süper Ligin 35’inci haftasında evinde ağırladığı Antalyaspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti. Maçtan sonra stadyum çıkışı basın mensuplarının konuşan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, “Öncelikle Büyük Kayserispor taraftarı; Kayserispor küme düşmemiştir. Kayserispor büyük bir mücadele örneği vererek ligde kalmayı başarmıştır. Her şeyden önce bu galibiyet, bu başarı taraftarımıza armağan olsun. Vefakarca, cefakarca, yağmurda, çamurda soğukta her zaman bu takımı desteklediler. Her çağrıma kulak verdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi bir mücadele örneği gösteriyoruz. Kayserispor tüm Türkiye’ye örnek bir takım olmuştur. Kayserispor mücadelenin adı olmuştur. Kayserispor pes etmemenin adı olmuştur. Burada büyük bir emek var. Şehrin önde gelenlerinin, teknik heeyetin çalışanların o formayı terleten büyük yürekler var. Takımımızı küçümseyip averaj takımı olarak görenlere büyük bir cevap var. O yüzden ben herkese çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah, Allah bizi daha güzel günlere ulaştırsın. Bu kulübü tüm şehir olarak herkesin payının olduğu bir takım haline getirmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Herkesi kulübe davet ediyorum. Gocunmayız, herkesten akıl alırız, bilmediklerimizi sorarız. Kayserispor hak ettiği noktalara ulaşacaktır. Daha da güzel günler bizi bekliyor. Bu takıma herkes emek vermiştir. Önceki yöneticilerimizin de emeği vardır. Taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun” dedi. Transfer yasağı hakkında gelen soru üzerine Başkan Nurettin Açıkalın, “Biz transfer yasağını kaldırmadan da çalışmalara başladık” cevabını verdi.