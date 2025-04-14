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  • Kayserispor Başkanı Açıkalın: Ligde kalma adına çok önemli bir 3 puandı

Kayserispor Başkanı Açıkalın: Ligde kalma adına çok önemli bir 3 puandı

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, 'Ligde kalma adına çok önemli bir 3 puandı. Daha güzel Günlerin bizi beklediğini biliyoruz. Bir maç kazandık' dedi.

Kayserispor Başkanı Açıkalın: Ligde kalma adına çok önemli bir 3 puandı

Kayserispor, Süper Lig'in 31’inci haftasında evinde konuk ettiği Kasımpaşa’yı 1-0’lık skorla mağlup etti. Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın stadyum çıkışı açıklamalarda bulundu. Açıkalın, “Artık 1 puanın bile çok önemli olduğu haftalara giriyoruz. On kişi ile takım ruhunu sahaya yansıtan oyuncularımızın hepsine teşekkür ediyorum. Teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Bunları ateşleyen taraftarımızı unutmamak lazım. Taraftarımıza kucak dolusu sevgiler sunuyorum. Bir arada olduğumuzda ortaya çok önemli şeyler çıkıyor. Mutluyuz. Ligde kalma adına çok önemli bir 3 puandı. Daha güzel Günlerin bizi beklediğini biliyoruz. Bir maç kazandık. Daha önümüzde maçlarımız var. Rehavete gerek yok. Aynı disiplin aynı tempo ile çalışmaya devam edeceğiz. Kaldık diye rehavete kapılmanın gereği yok. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Onu futbol kamuyoyu değerlendirsin” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

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