Kayserispor Başkanı Açıkalın: Radikal kararlar alıp gücümüzü tekrar toplamaya gayret edeceğiz

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, 3-0 yenildikleri Gaziantep FK maçının ardından yazılı açıklama yaparak, “Büyük Kayserispor taraftarları, geçen sezon kulübümüzü 15 puan ile devralıp ligde kaldık. Sonrasında transfer tahtasını açıp, geçmiş borçların büyük bir kısmını ödedik. Bu sezon ise sezon başından bugüne kadar büyük fedakarlıklar ile Kayserisporumuza elimizden gelen desteği vermeye çalıştık.

Bugünkü kritik maçta maalesef kaybettik. Önümüzdeki 4 maçı kazanarak ligde kalmak adına yarından itibaren gerekli görüşmeleri yaparak radikal kararlar alıp enerjimizi ve gücümüzü tekrar toplamaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

“YİĞİT DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKMASINI BİLECEKTİR”

Sözlerini sürdüren Açıkalın, “Sezon başından itibaren yaşadığımız kötü günlerin ve büyük şanssızlıkların karşısında yine birlik ve beraberlik ile duracağız. Biz inanıyoruz ki olanda da, olmayanda da hayır vardır. Biz büyük bir camiayız. Unutmayalım ki yiğit düştüğü yerden elbette kalkmasını bilecektir.

Tüm camiamızdan hepimiz adına özür diliyor, tüm şehri son 4 maçta kenetlenmeye davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.