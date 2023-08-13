Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Bizim için Galatasaray ile İstanbulspor'un farkı yok'

Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Beraberliğe sevinmiyorum, kaçan galibiyete üzülüyorum. Çağdaş hoca ve ekibini tebrik ediyorum dedi.

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  • 13.08.2023 02:02
  • Güncelleme: 13.08.2023 10:54
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Bizim için Galatasaray ile İstanbulspor'un farkı yok'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Beraberliğe sevinmiyorum, kaçan galibiyete üzülüyorum. Çağdaş hoca ve ekibini tebrik ediyorum" dedi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, galip gelemedikleri için üzgün olduğunu söyledi. Ligde hiçbir takımın birbirinden farklı olmadığını belirten Çamlı, "Bugün ligin ilk maçı. Oynadığımız takım belli, biz de koskoca bir Kayserispor’uz. Bizim için Galatasaray ile İstanbulspor’un farkı yok. Süper Lig’de artık hiçbir takımın birbirinden farkı olmaması gerekiyor. Onun için beraberliğe sevinmiyorum, kaçan galibiyete üzülüyorum. Çağdaş hoca ve ekibini tebrik ediyorum. Bu kadar kısıtlı kadroya rağmen sergiledikleri futbol, izlettikleri takım herkesin alkışlayacağı bir takım. Zaman zaman hatalar da olacaktır ama o kadar özverili çocuklar ki. Hepsi sahada bunu ispat etti. Kayserispor, karşısındaki takım kim olursa olsun motive olduğu zaman neler yapabileceğini herkese gösterdi. Herkesi tebrik ediyorum" dedi.

"Sorunlu 15 dosyayı kapattık"

Transfer tahtasını açmak için çalışmaların devam ettiğini ve şuana kadar sorunlu 15 dosyayı kapattıklarını kaydeden Başkan Çamlı; "Yürüttüğümüz süreç inanılmaz zor ve psikolojik bir harp yapıyoruz. Biriken bütün sorunların çözümü bir haftada olmuyor. Bir haftadır bir kulübe ulaşmaya çalışıyoruz, hala kulübe ulaşamadık. Şuana kadar yaklaşık Kayserispor’un sorunlu olan 15 dosyası kapattık. O kulüplerle paralarını ödeyerek, helalleşerek kulübümüzü tertemiz bir noktaya taşımak için büyük bir gayretin içerisine düştük şehir olarak. Herkes para veremeyebilir, biz duaya da talibiz. Bilesiniz ki Kayserispor’un yürüttüğümüz sürecini Allah’ın izniyle alnımızın akıyla tamamlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

İHA

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