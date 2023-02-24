Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Onur Bulut ile yapılan protokole imza atmadım'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Onur Bulut ile imzalanan protokolle ilgisinin olmadığını ifade ederek, imzanın Nurettin Açıkalın'a ait olduğunu söyledi. Başkan Çamlı, 'Tek imza geçerli olmaz. Beşiktaş bizi muhatap alıp sorsaydı, doğrusunu söylerdik' dedi.

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  • 24.02.2023 09:10
  • Güncelleme: 24.02.2023 09:49
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Onur Bulut ile yapılan protokole imza atmadım'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Onur Bulut ile imzalanan protokolle ilgisinin olmadığını ifade ederek, imzanın Nurettin Açıkalın’a ait olduğunu söyledi. Başkan Çamlı, “Tek imza geçerli olmaz. Beşiktaş bizi muhatap alıp sorsaydı, doğrusunu söylerdik” dedi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş’a transfer olan Onur Bulut ile gerçekleştirilen protokol ile ilgisinin olmadığını söyledi. Başkan Ali Çamlı, protokolde imzasının olmadığını, imzanın başkanvekili Nurettin Açıkalın’a ait olduğunu ifade ederek, “Hazırlanan protokole Başkanvekilimiz Nurettin Açıkalın imza atmış. Ben protokolü görmedim, benim önüme hiç gelmedi. Zaten gelse de, tecrübeli yöneticiyim. Ben imzalamam. Benim önüme Onur’un tadil sözleşmesi ve 3 yıllık uzatma sözleşmesi geldi. Bunu imzaladım ve çıktım gittim” dedi.

Bu protokolün basına sızması neticesinde Fenerbahçe ile yapılan görüşmenin sona erdiğini de belirten Başkan Ali Çamlı, sarı lacivertli kulübün haklı bir şekilde görüşmeden vazgeçtiğini söyleyerek; “Fenerbahçe ile bu iş bozulunca, bunlar ayın 6’sında tek taraflı sözleşmeyi feshettiler. Beşiktaş kulübüne bu protokoldeki imzanın bana ait olduğunu ama feyk imza attığımı söylemişler. Beşiktaş Kulübü bizi muhatap alıp sorsaydı, yangından mal kaçırır gibi yapmak yerine, biz doğrusunu zaten söylerdik” diye de tepki gösterdi.

Başkan Çamlı, Onur Bulut’un Beşiktaş’a transferi noktasında hukuki yollara başvurarak haklarını arayacaklarını da sözlerine ekledi.

İHA

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