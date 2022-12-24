Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Pes etmek yok. Kaldığımız yerden devam'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, başarılı olmak adına göreve geldiklerini söyleyerek, Pes etmek yok. Kaldığımız yerden yola devam dedi.

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  • 24.12.2022 10:00
  • Güncelleme: 24.12.2022 10:26
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Pes etmek yok. Kaldığımız yerden devam'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, başarılı olmak adına göreve geldiklerini söyleyerek, "Pes etmek yok. Kaldığımız yerden yola devam" dedi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, olağanüstü genel kurul sonrasında göreve başladıklarını ve ilk maçtan da galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Çamlı, sarı kırmızılı takımın sembolik olarak başkanı seçildiğini, bu takımın esas sahibinin 1,5 milyonlu Kayseri şehri olduğunu söyledi. Çamlı; "Şehrin neferi olarak Kayserispor’un sembolik başkanı oldum. Bu şehirde yaşayan 1,5 milyon insan bu takımın başkanıdır" dedi.

Kayserispor için önemli bir görevi üstlendiğinin farkında olduğunu da söyleyen Başkan Ali Çamlı, "Bu görev benim için şereftir" yorumu yaptı. Kayserispor’un başarılı olması adına çaba sarf edeceklerini de söyleyen Ali Çamlı, "Her gün bir adım ileriye" cümlesi kurdu.

İHA

Kayseri Gündem
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