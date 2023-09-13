Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıkladı, yasak bugün kalkıyor

Transfer yasağı ile üçüncü sezona giren Kayserispor'da, dün yeni teknik direktör Recep Uçar için düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Ali Çamlı transfer yasağının bugün kalkacağını duyurdu.

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  • 13.09.2023 16:42
  • Güncelleme: 13.09.2023 16:42
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıkladı, yasak bugün kalkıyor

İki sezondur transfer yapamayan Kayserispor’da bu sezon öncesi 9 futbolcu daha ayrılmıştı. 2023 – 2024 Sezonu yaz transfer dönemi Cuma günü sona erecek. Kayserispor üçüncü transfer dönemine yasakla başlamış oldu. Prensipte Onurcan Piri, Huan Jeaver, Volan Berisha, Hasan Ali Kaldırım, Akintola ve Farama ile anlaşma sağlandığı, yasağın kaldırılması halinde bu futbolcularla sözleşme imzalanacağı iddia edildi. 

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, dün takımın yeni teknik direktörü Recep Uçar için imza töreninde transfer yasağının bugün kaldırılacağını açıklamıştı.

1ha

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