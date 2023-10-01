Kayserispor Başkanı Ali Çamlı Almanya’da gurbetçilerle bir araya geldi

Almanya’nın Stuttgart şehrinde, Avrupa Kayserililer Birliği Genel Başkanı Muzaffer Polat, Özvatanlılar Derneği Başkanı Hayati Karazehir, Avrupa Kayserisporlular Kurucu Üyeleri Ali Bağıran, Hasan Irmak, Salim Cirit, Ali Hizar, Ali Başhoruz, Yusuf Eroğlu ve gurbetçilerin katıldığı toplantıya Kayserispor Başkanı Çamlı Ali Çamlı da katıldı. Toplantı hakkında kulüp resmi kanallarından açıklama yapan başkan Ali Çamlı, “Avrupa’da Kayserispor’a gönül veren hemşerilerimiz ile buluşmak benim için bir şereftir. Bugüne kadar takımımıza vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Şu an devam eden 10.000 Üye Kampanyası için de desteğinizi bekliyoruz. Ayrıca, Avrupa’dan da takımımıza yöneticiler alacağız” açıklamasında bulundu.