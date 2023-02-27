Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’dan suç duyurusu

Cumartesi ve Pazar günü oynanan bazı süper lig maçlarında tribünlerden ‘Hükümet İstifa’ tezahüratları yapılmıştı. Siyasi atılan tezahüratlara ilk tepki veren kulüp Kayserispor oldu. Sarı kırmızılı takım tarafından yapılan duyuruda, “Süper Lig’de daha önce oynanması gereken ancak ertelenen müsabakalar dün ve bugün oynandı. Dün oynanan müsabakanın ardından bugün oynanan bazı karşılaşmalarda hükümet aleyhine tezahüratler yapıldı. Bu tezahüretlerin ardından Kayserispor resmi hesaplarından açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, “Kayserispor'un ve Kayserispor camiasinin devletin ve milletin sonuna kadar yanında olduğunu, şu felaket günlerinde milli acımızı yürekten paylaştığını, tribünlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete de karşı olduğunu ve bunu da kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

BAŞKAN ALI ÇAMLI’NIN AVUKATLARINDAN SUÇ DUYURUSU AÇIKLAMASI

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı vekili Avukat Fatih Şen adıyla yapılan açıklamada, “Milletçe birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde bir takım bindirilmiş kıtaların, provokatif eylemler içerisine girmiş bulunduğunu görmekteniz. Birlik beraberlik ve kardeşliğin hep birlikte bağırılması gereken stadyumlarda haksız istifa çığlıklarının yükselmesi en çok spor kulüplerine ve onların güzide taraftarlarına zarar verecektir. Yukatel Kayserispor Başkanı Sayın Ali Çamlı'nın birlik ve beraberlik çağrısı toplumun hemen her kesimi tarafından övgü ile karşılanmıştır. Bu açıklama spor kulüplerinin bulunması gerektiği siyaset dışı çizgiyi de göstermiştir. Müvekkilim Ali Çamlı'ya yönelik iş bu açıklamasından dolayı yapılan hakaret içerikli ve provokatif paylaşımlar hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine arz ederiz” ifadelerine yer verdi.