Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan suç duyurusu

Süper Lig'de bazı erteleme maçlarında tribünlerden 'Hükümet istifa' tezahüratlarının ardından Kayserispor resmi internet sitesinden açıklama yayınlanmıştı. Açıklama sonrası Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın avukatı aracılığıyla hakaret ve provokatif paylaşımlar gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı. 

PAYLAŞ
  • 27.02.2023 15:37
  • Güncelleme: 27.02.2023 15:37
  • 166
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan suç duyurusu

Cumartesi ve Pazar günü oynanan bazı süper lig maçlarında tribünlerden ‘Hükümet İstifa’ tezahüratları yapılmıştı. Siyasi atılan tezahüratlara ilk tepki veren kulüp Kayserispor oldu. Sarı kırmızılı takım tarafından yapılan duyuruda, “Süper Lig’de daha önce oynanması gereken ancak ertelenen müsabakalar dün ve bugün oynandı. Dün oynanan müsabakanın ardından bugün oynanan bazı karşılaşmalarda hükümet aleyhine tezahüratler yapıldı. Bu tezahüretlerin ardından Kayserispor resmi hesaplarından açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, “Kayserispor'un ve Kayserispor camiasinin devletin ve milletin sonuna kadar yanında olduğunu, şu felaket günlerinde milli acımızı yürekten paylaştığını, tribünlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete de karşı olduğunu ve bunu da kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi. 

BAŞKAN ALI ÇAMLI’NIN AVUKATLARINDAN SUÇ DUYURUSU AÇIKLAMASI

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı vekili Avukat Fatih Şen adıyla yapılan açıklamada, “Milletçe birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde bir takım bindirilmiş kıtaların, provokatif eylemler içerisine girmiş bulunduğunu görmekteniz. Birlik beraberlik ve kardeşliğin hep birlikte bağırılması gereken stadyumlarda haksız istifa çığlıklarının yükselmesi en çok spor kulüplerine ve onların güzide taraftarlarına zarar verecektir. Yukatel Kayserispor Başkanı Sayın Ali Çamlı'nın birlik ve beraberlik çağrısı toplumun hemen her kesimi tarafından övgü ile karşılanmıştır. Bu açıklama spor kulüplerinin bulunması gerektiği siyaset dışı çizgiyi de göstermiştir. Müvekkilim Ali Çamlı'ya yönelik iş bu açıklamasından dolayı yapılan hakaret içerikli ve provokatif paylaşımlar hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine arz ederiz” ifadelerine yer verdi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'nin ihracatı yıllık 8,2 oranında arttı

Kayseri'nin ihracatı yıllık 8,2 oranında arttı

Şaka yaparken arkadaşını bıçakladı

Şaka yaparken arkadaşını bıçakladı

Kayseri 1 haftada 32 defa sallandı

Kayseri 1 haftada 32 defa sallandı

Azerbaycanlı çocuktan yürekleri ısıtan mektup

Azerbaycanlı çocuktan yürekleri ısıtan mektup

Kayseri Büyükşehir'den deprem bölgesine 597 bin unlu mamul yardımı

Kayseri Büyükşehir'den deprem bölgesine 597 bin unlu mamul yardımı

Kayseri Büyükşehir ulaşım ağını genişletiyor

Kayseri Büyükşehir ulaşım ağını genişletiyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lise öğrencilerinin bıçaklı kavgası: 1 öğrenci yaralandı, saldırgan gözaltında

Lise öğrencilerinin bıçaklı kavgası: 1 öğrenci yaralandı, saldırgan gözaltında

Kayseri ile Kahramanmaraş arasında 'Kardeş Şehir' Kararı

Kayseri ile Kahramanmaraş arasında 'Kardeş Şehir' Kararı

DAHA FAZLA
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan suç duyurusu

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’dan suç duyurusu

Mevlana Mahallesi'nden Şehir Hastanesi'ne yeni ulaşım hattı

Mevlana Mahallesi’nden Şehir Hastanesi’ne yeni ulaşım hattı

Büyükkılıç, Kayseri'deki depremzedeleri ziyaret etti

Büyükkılıç, Kayseri’deki depremzedeleri ziyaret etti

CHP'li Ünalmış: 'Kayserispor'a siyaset bulaştırmayın, istifa edin'

CHP’li Ünalmış: “Kayserispor’a siyaset bulaştırmayın, istifa edin”

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile birlikte konteyner çarşıda incelemelerde bulundu

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile birlikte konteyner çarşıda incelemelerde bulundu