Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: “Galibiyeti tüm şehrimize armağan ediyorum”

Süper Lig'in 5’inci haftasında Kayserispor, sahasında Gaziantep FK’yı 2-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıklamalarda bulundu. Çamlı,” Aldığımız bu galibiyeti bu işe katkı sağlayan tüm yiğitlere armağan ediyorum. Kapalı Kale’deki yiğitleri alınlarından öpüyorum. Bu başarının ana mimarları bu tribünlerde eksi yirmi derecelerde gelip Kayserisporlarını, sevdalarını destekleyen bu çocuklar. Kayserispor iyi olacak. Bugün dünden daha iyi olacağız. Bugün daha iyiydik. Bunu herkes gördü. Bundan sonra Kayserispor daha iyi noktalara gitsin. Biz getirdiğimiz noktadan sonuna kadar Kayserispor'u en temiz hale getirene kadar bu mücadeleyi bırakmayacağız. Bizden sonra burayı yönetecek arkadaşlarımıza bugünkü yaşadığımız sıkıntıları yaşamamaları için temiz bir kulüp bırakmamız gerekiyor. Biz onun mücadelesini veriyoruz. Bu galibiyeti tüm şehrimize de armağan ediyorum. İnşallah sonraki maçlarda tribünleri daha kalabalık görmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum. Herkesi stada takımına sahip çıkmaya çağırıyorum. Hepinizden Allah razı olsun” dedi.