Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Niyetimiz Kayserispor'u mevcut yerinin çok çok ötesine taşımak

 Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, ' İnşallah niyetimiz tabii ki Kayserispor'u mevcut yerinin çok çok ötesine taşımak. Bunun için de mutlak surette Kayserispor'un birkaç noktada transfere ihtiyacı var' dedi.

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  • 20.04.2023 09:45
  • Güncelleme: 20.04.2023 09:45
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Niyetimiz Kayserispor'u mevcut yerinin çok çok ötesine taşımak

Süper Lig'in 30’uncu haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
Kasımpaşa maçının ortada geçtiğini dile getiren Ali Çamlı, "Normal ortada bir maçtı. Mükemmele yakın bir hakem triosu vardı. Bu tür hakemlere destek verip bunların sayısının artmasına yardımcı olmak lazım. Bana göre bu yılın En iyi maçını yönetti. Tabii şimdi bizim oyunumuz şöyle. Kayserispor hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan yoluna devam ediyor. Yenilmemek de bana göre bir başarıdır. Bugün son dakikada golü yiyip yenile de bilirdik. Maçı kaybedebilirdik ama 1 puan iyi. Oyunumuzda takımda bir düşüş var. Bunun sebebi Kayserispor'un üst üste yığılan maçlarının ve aşırı bir yorgunluğun getirdiği bir şey. Önümüzdeki günlerde toparlanacaktır. Takımda bir sıkıntı yok. Sakat eksik bunlar her dönem oluyor. Ama teknik heyet bunların hiçbir zaman arkası sığınmıyor. Sahaya çıkan ilk 11’de futbolcuya hoca ne görev verirse çocuklar onu hakkıyla yerine getiriyorlar. Ben teknik heyetle sahada ter döken çocuklarımı kutluyorum. Onlar görevini yapıyor. İnşallah niyetimiz tabii ki Kayserispor'u mevcut yerinin çok çok ötesine taşımak. Bunun için de mutlak surette Kayserispor'un birkaç noktada transfere ihtiyacı var. İnşallah Kayserispor bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Transfer tahtasının açılması gerekirse zamanı geldiğinde onu da yaparız biz. Büyük bir şehiriz. Anadolu'nun bir kükreyen aslanıdır Kayserispor. Zamanı geldiğinde yapılması gereken yapılır” diye konuştu.

1ha

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