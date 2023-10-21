Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: “Sadece 1 maç kazandık”

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor’u 3-1’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıklamalarda bulundu. Çamlı, "Galibiyetten ziyade takımın ortaya koyduğu oyun memnun etti. Recep Hoca'nın bu takım için neler yapabileceğini görmek benim için daha önemliydi. Recep Hoca'ya ve teknik heyete çok önemsiyorum. Bu takım çok daha iyi şeyler yapmaya uygun bir takım. Kadromuz iyi. Sakatlıklar bittikçe yani arkadaşların takımlarına katkı sağlamaları noktasında gördüğünüz gibi işte Cardoso bizim takım için çok önemli, Kemen çok önemli, Ali karimi çok önemli. Bundan sonra bu takım daha iyi olacak. Çok abartacak bir şey yok sadece 1 maç kazandık. Daha lig çok uzun bir maraton. Şehrimize hayırlı olsun. Tabii bugün tüzük kongremiz vardı. Onun üstüne de çocuklar bize böyle bir armağan verdiler. Teşekkür ediyorum” dedi.

“KAYSERİSPOR'UN UZUN ZAMANDIR DEVAM EDEN İCRA DOSYALARI VAR”

Başkan Ali Çamlı konuşmasını devamında, “Kimseyi suçlamak için söylemiyorum ama Kayserispor çok büyük bedeller ödüyor. Bir futbolcunun maliyeti insanların hayat boyunca hayal edemeyeceği, yan yana yazamayacağı rakamlardan oluşuyor. Onun için de inşallah bu emeklerin karşılığında bu takım bugün ortaya koyduğu yüreği, cesareti ve oyunu inşallah bundan sonra devam eder. Kayserispor'un uzun zamandır devam eden icra dosyaları, ulusal lisans sorunu var. Altmış dosyayı temizlettiren Allah geri kalanını temizletiriz inşallah. Bertolocci, Fernandes, Atilla Turan, Bilal Başacıkoğlu dosyaları var. Nasıl bitmez bir Bilal Başacıkoğlu'ymuş. Bu adam kaç liraya alınmış? Nasıl alınmış? Ödenen paralar dudak uçuklatır mahiyette. Hala daha 630 bin Euro borcumuz. Bizim dönemimizde Campanharo gitti. Onun da çok alacağı vardı ama çağırdık. Az verdik çok yalvardık. Çok verdik az yalvardık ama pes etmedik, anlaştık gönderdik. Şimdi bunlar bu şekilde yapılmazsa sadece Kayserispor değil bütün kulüpler için çok ciddi risk. Bu zamana kadar 60 dosya temizlemişsiniz. Hala daha 17-18 tane dosyadan söz ediliyor. Bunların toplam bedeli 12 – 13 Milyon Euro” diye konuştu.

BAŞKAN ALİ ÇAMLI İLHAN PARLAK’IN AÇIKLAMASINA YÖNELİK: ‘İNANMAYIN’

Kayserispor eski futbolcusu İlhan Parlak’ın kendini yalanladığı açıklamasının sorulması üzerine Başkan Ali Çamlı, “Boş verin inanmayın. İlhan Parlak benim evladım. Onunla ilgili soru sormayın. Cevap da vermem. Herhalde onlar gündemde olmak istiyor. Bir diğer kişi daha yapmış. Ne yaptı? bilmiyorum. Ben ciddiye alıp okumuyorum. Ben Kayserispor Kulübü'nün kuruşunu ziyan ettirmeyeceğim. Bunun için başımı koymuşum. Verelim paraları iyi. Başkan para verirse iyi Vermezse, anlaşmazsa kötü mü?. Bırakın bunları geçin. Bunları ciddiye alacağınız şeyler falan değil” dedi.