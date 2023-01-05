Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Takımımız bugün gününde değildi

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, ' Bugün bizim takımımız gününde değildi. Benim ricam kalede duran gencecik Bilal'e veya bugün saha içinde gerekeni yapamayan sporculara karşı lütfen biraz daha hoşgörülü olalım' dedi.

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  • 05.01.2023 06:34
  • Güncelleme: 05.01.2023 06:34
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Takımımız bugün gününde değildi

Süper Lig'in 17'nci haftasında Kayserispor, sahasında Fatih Karagümrük’e 4-2’lik sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, açıklamalarda bulundu. Çamlı, “Bugün yenilmiş olabiliriz. Bugün ne futbolcuları ne de teknik heyeti suçlamayacağım. Hakem triosunu da suçlamayacağım. Herkes görevini yaptı. Bugün bizim takımımız gününde değildi. Benim ricam kalede duran gencecik Bilal’e veya bugün saha içinde gerekeni yapamayan sporculara karşı lütfen biraz daha hoşgörülü olalım. Bugün buraya gelen seyircisi hem tebrik hem de teşekkür ediyorum. Taraftarımızın maç sonu sporcularımızı tribüne çağırması olağanüstü güzel bir şey. Bu takım bu şehri ayağa kaldıracaktır. Bugün iyi oynamadık sadece yenildik. Aslında Kayserispor bu maça çok iyi hazırlandı. Futbolcularımızın motivasyonunun çok üst düzey olduğunu gördüm. Bazen çok motive olup sahaya çıkmak da maç kaybettirebiliyor. Bence biz bugün nu yaşadık. Futbolcular bugün iyi bir galibiyet alacaklarına o kadar inanmışlardı ki ama olmadı. Bugün sadece takımımızın sahaya çok yüksek motivasyon ile çıkması maçı bir an önce koparma isteği mağlubiyeti getirdi.  Fatih Karagümrük’ü de tebrik ediyorum. En çok sevindiğim şey centilmence bir maç oynandı.  Bugün bir yol kazası yaşandı. İnşallah bundan sonrası çok daha iyi olur. Alanyaspor maçı karşısında yaşadığımız hakem faciasıydı. Bu durum da sporcuların üzerinde biraz demoralizasyon yaşattı. ‘Üzerimize oynanıyor’ gibi bir havaya girdiler. Bu takım başarılı olacak, başka yolu yok” açıklamasında bulundu” açıklamasında bulundu.

1ha

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