Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: “Transfer tahtası açılacak”

Kayserispor sezon öncesi, tesislerinde İstanbulspor ile yaptığı hazırlık maçını 3-2’lik skorla kazandı. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, açıklamalarda bulundu. Çamlı, “Transfer tahtası öyle ya da böyle açılacak. Biz ulusal lisans çıkartamıyoruz. Geçen sene 3 puanımız silindi. Bunun sebebi transfere konu olan borçlar. Bu şehrin bunu açmaya ve daha fazlasını yapmaya gücü yeter. Transferi açtığımız zaman 20-30 tane transfer yapalım diye bir düşüncemiz de yok ki. Teknik ekibimizin aklı başında. Eksik olan mevkiye minimum sayıda takviye ile takımı daha ileriye taşıma arzusundalar. Ben bu işi yapamazsam burada olmam. Yapamazsam yapabilecek birini davet ederiz. Kayserisporun bu durumu 3 günün problemi değil. 20 yılda birikmiş problemler biz 15 gün – 1 aydan çözmeye çalışıyoruz. Kayserisporun 48 tane sorunlu dosyası var. Bunlar çözülecek. Transferimiz kapalı ama her an transferi açacakmış gibi görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Başaracağız arkadaşlar başaramasak da başaramıyorsak da gideriz” ifadelerini kullandı.