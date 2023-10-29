Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Yönetimde Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimizde yer alacak'

 Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, 'Kayserispor Yönetim Kurulu'nda Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimizde yer alacak' dedi.

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  • 29.10.2023 16:51
  • Güncelleme: 29.10.2023 16:51
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Yönetimde Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimizde yer alacak'

Tüzük değişikliği nedeniyle yapılan Olağanüstü Genel Kurul için Avrupa’dan gelen misafirlerin senelerdir Kayserispor delegesi olduğunu söyleyen Başkan Ali Çamlı, “Kayserispor’u sadece günlük konuşma içinde yıpratma niyetinde olanlar başka bulacakları bir şey kalmıyor. Kayserispor işini yapıyor. Biz bu sıçramayı bu yükselmeyi bırakmayacağız. Avrupa’da ciddi sayıda Kayserili var. İnşallah onları Kayserispor’a kazandıracağız. Kayserispor Yönetim Kurulu’nda Avrupa’da yaşayan gurbetçilerimizde yer alacak. Avrupa’da Kayseri sevdalısı yöneticimiz olmaz mı? Veya Delegemiz olmaz mı? Delegeyi açtık ne mahsuru var? Neyden korkacağız? O zaman ben çalışanlarımı delege yapayım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Burası Kayserispor. Dünyadaki bütün Kayserilinin bu kulüp üzerinde konuşma, söz sözleme hakkı var. Biz yurt içinde ya da yurt dışında delege olmak isteyen herkesi kulübe kazandıracağız” açıklamasında bulundu.

1ha

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