Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, sarı-kırmızılı kulübün transfer yasağının kalkması için çaba sarf ettiklerini ve mutlu sona ulaşacaklarını söyledi. Başkan Çamlı, eski Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın kendilerine önemli destek verdiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor’da hareketli saatler yaşanıyor. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Ankara’ya giderek Kayseri Milletvekilleri ile görüştü. Sarı- kırmızılı kulübün transfer yasağının kalkması adına gerekli olan rakamın bulunması için gerçekleştirilen toplantıda olumlu gelişmeler yaşandı.

Sarı- kırmızılı takımın transfer yasağının kalkması adına çaba sarf edildiğini söyleyen Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, önümüzdeki günlerde camiaya mutlu haberi vermeye yakın olduklarını söyledi. Başkan Çamlı, “Sayın Milletvekilimiz Hulusi Akar ve Baki Ersoy başta olmak üzere diğer vekillerimiz de Kayserispor’un sorununu çözmek adına çalışıyorlar. Umarız kısa sürede taraftarımıza güzel haberi vereceğiz” dedi.

Eski Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da, Kayserispor’u içerisinde bulunduğu durumdan çıkarmak adına çaba sarf ettiklerini söyledi. Sarı- kırmızılı takımın transfer tahtasının açılması için yol haritası çizen Hulusi Akar, "Kayserispor hepimizin gözbebeği. İçerisinde bulunduğu duruma seyirci kalamayız. Taraftarımız sabırlı olsun. Düğümü çözeceğiz" dedi.