Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’ndan ikinci ayrılık sinyali

Kayserispor’un hafta sonu Konyaspor ile karşılaştığı maçtan sonra ayrılık sinyali veren Başkan Berna Gözbaşı, bugün sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Gözbaşı paylaşımında, “Hepimiz, tüm Anadolu kulüplerinin çok zor günler yaşadığı bir dönem geçiriyoruz. Pandemi ve sonrasında ekonomik gelişmeler darboğaza soktu. Sağolsun Onursal Başkanımız Mehmet Özhaseki her zaman hem şahsıma hem kulübe desteklerini esirgemedi, gecesini gündüzüne kattı. Büyük bir aşkla bağlı olduğum, 3 yılımı verdiğim Kayserisporumuz için desteklerini emeklerini esirgemeyen başta Özhaseki olmak üzere herkese, tüm camiamıza sonsuz teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.