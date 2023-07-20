Kayserispor Başkanı Çamlı: 'Transfer yasağını kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, transfer yasağının kaldırılacağını ve gerekli takviyelerin yapılacağını söyledi. Başkan Çamlı, Bu işi yapamazsam burada olmam. Bu yasağı kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz dedi.

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  • 20.07.2023 12:39
  • Güncelleme: 21.07.2023 08:45
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Kayserispor Başkanı Çamlı: 'Transfer yasağını kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, transfer yasağının kaldırılacağını ve gerekli takviyelerin yapılacağını söyledi. Başkan Çamlı, "Bu işi yapamazsam burada olmam. Bu yasağı kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Süper Lig takımlarından Kayserispor’un Başkanı Ali Çamlı, transfer yasağının kaldırılacağını söyledi. İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan başkan Ali Çamlı, kısa bir süre sonra kamuoyuna müjdeli haberi vereceklerini söyledi. Başkan Çamlı, "Bu transfer yasağı öyle veya böyle kaldırılacak. Biz ulusal lisans çıkaramıyoruz. Bunun sebebi oradaki transfer yasağına konu borçlar yüzünden. Ama bu şehir bu yasağı kaldırmaya gücü yetecek bir şehir" dedi.

Transfer yasağını kaldırmak adına gece gündüz çalıştıklarını söyleyen başkan Ali Çamlı, "Ben bu işi yapamazsam burada olmam. Aldığı işi kendine şeref kabul eden birisiyim. Yapamazsam bırakırım, yapabilecek birini davet ederiz, gelir ve o kişi bayrağı götürür" açıklaması yaptı.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, teknik heyete transfer sözü verdiklerini ve bu sözü yerine getirmek için çaba harcadıklarını da söyledi. Başkan Çamlı, "Benim teknik heyete sözüm var. Geçen sezon onlar gerekeni yaptı, bu sezon da biz yapacağız. Sözümüz söz" cümleleri kurdu.

İHA

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