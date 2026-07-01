Kayserispor Başkanı Çamlı: Kayserispor'u misafir olduğu yerden ev sahibi olduğu yere taşıyacağız

Kayserispor tesislerinde düzenlenen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, futbolcular, taraftarlar ve davetliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, “Zor bir yolculuğa çıktığımızın farkında olarak sizlerle burada konuşmak istiyorum. Her zorun sonunda bir kolaylık olacağına da yürekten inanıyorum. Çünkü beni yalnız bırakmayan bir Kayseri ve Büyükşehir Belediye Başkanı var. Hakikaten futbol çok pahalı bir sektör. Burada yol yürümek, meşakkat açmak hakikaten çok zor. Bu zorlukları bu şehrin bütün bireyleriyle aşmak için kolları sıvadık. Seyircimiz destek veriyor. Siyasiler destek veriyor. Kurum müdürleri destek veriyor. Vatandaş destek veriyor. Hepsi bize inanıyor. Rabbim inşallah beni bu yolda başarılı kılsın ve ben bu seyircinin önüne sezon bitmeden önce şampiyon takımı alkışlamak üzere çıkayım. Geceyi gündüze katıp var yok edip bu işlerin altından Allah'ın izniyle hep birlikte kalkacağız. Yalnız bu yolu yürürken birazcık sabır, birazcık hoşgörü bunlar bize lazım. Bu yolda belki sizlerin hoşuna gitmeyecek şeyler zaman zaman olacak. Ama ben ve biz ne yaptığımızın farkında olacağımızdan asla şüpheniz olmasın. Şunu burada Ali Çamlı olarak sizlerin huzurunda yüce yaratanın huzurunda söz veriyorum. Bu kulübün bir damla suyunu dahi israf ettirmeden, bir kuruşuna zarar verdirmeden bu görevi anlımızın hakkıyla yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu yolu hep birlikte istişareyle, hoşgörüyle yürüyeceğiz ve sonuçta Kayserispor’u misafir olduğu yerden ev sahibi olduğu yere taşıyacağız” diye konuştu.

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin ise, “60. yılımız hayırlı, uğurlu olsun. Ben, ekibim, oyuncularım, bütün hedefimiz, amacımız, bütün motivasyonumuz geldiğimiz, hak ettiğimiz, ait olduğumuz yere dönmektir. Bundan emin olabilirsiniz. Allah'ın izniyle bunu başaracağız.

Kayserispor'a yakışır bir kadro kurmak için gece gündüz çalışıyoruz. Allah'ın izni ile o sahaya çıktığında bu arma için bütün mücadelesini verecek, en iyi haliyle o sahada olacak. Sizi mutlu şekilde evinize gönderecek bir takımı sahada göreceksiniz. Allah bunu bize nasip edecek, göreceksiniz. Bundan önce yaptıklarımız gibi inşallah burada da başaracağız” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “İnşallah Kayserispor'umuzu bir sene içerisinde tekrar Süper Lig'de görmek istiyoruz. Bunu bekliyoruz. Ama bizler de üzerimize düşenleri yapma yolunda elbette sorumluluk anlayışı içerisinde ne gerekiyorsa fedakarlık yapmaya hazır olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Tek çiçekle bahar gelmez, tek taşla duvar olmaz. Hakikaten kongrenin yapıldığı günden beri gittiğimiz yerde herkes Kayserispor'umuzu soruyor. Kayserispor'umuzun elbette ki Süper Lig'e ne zaman çıkacağı yönünde sorularla karşılaşıyoruz. Bunlar da ister istemez bizleri daha da yüreklendiriyor. Bütün bunların ilacı nedir? Birlik, beraberlik, dayanışmadır. Elbette işin mutfak kısmında gerçekten isim isim saymakla bitmeyecek kişiler var, kesimler var. Her şeyden önce bugüne kadar Kayserispor'umuza emeği geçmiş olan başkanlarımıza, yönetimlere ve o güzel golleri atan oyuncularımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki acılı günler oldu, tatlı günler oldu.

Ama sonuç itibariyle Kayserimize elbette ki Süper Lig yakışır. Kayserispor'umuz Allah'ın izniyle Süper Lig'deki yerini alacaktır diye burada ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kayserisporlu futbolcular yeni sezonun formalarını tanıttı. Ardından ise Kayserispor’un 60. yıl pastası kesildi. Program fotoğraf çektirilmesi ile sona erdi.

(RHA)